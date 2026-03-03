Buenas noticias para migrantes en Nueva York: cómo sumar los 6 puntos para obtener la licencia de conducir en marzo 2026

Con la entrada en vigor de la llamada Ley Luz Verde o Driver’s License Access and Privacy Act, obtener una licencia de conducir en Nueva York es ahora más accesible para migrantes, incluidos aquellos sin estatus migratorio regular. La normativa actualizó el sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para facilitar que los solicitantes puedan reunir los seis puntos necesarios para tramitar el documento.

Cuáles los documentos que suman seis puntos para conseguir la licencia de conducir en Nueva York

El DMV estatal establece que los aspirantes deben presentar documentos que sumen al menos seis puntos para comprobar identidad, además de acreditar fecha de nacimiento y residencia en el estado.

La ley de Nueva York permite a los inmigrantes indocumentados tramitar su licencia de conducir Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Entre los documentos aceptados se encuentran:

Documentos que valen 1 punto

Tarjeta IDNYC (también sirve como prueba de residencia).

(también sirve como prueba de residencia). Expediente escolar o boletín de calificaciones del extranjero (vale dos puntos si incluye fotografía).

si incluye fotografía). Documentos tributarios, que también pueden utilizarse como prueba de residencia.

Documentos que valen 4 puntos

Identificación consular vigente (también acredita edad).

Pasaporte extranjero vigente (también acredita edad).

Licencia de conducir extranjera vigente o vencida hace no más de 24 meses (también acredita edad).

Si el solicitante nunca recibió un número de Seguro Social, debe firmar una declaración jurada que lo confirme y presentarla al momento de realizar el trámite.

Cómo solicitar la licencia de conducir en Nueva York en 2026

El DMV no acepta documentos vencidos, salvo que se indique expresamente. Por ello, todos los papeles deben presentarse en original en una oficina de la dependencia.

Documentación que necesitan los migrantes para obtener su licencia de conducir en Nueva York (Unsplash)

Si la persona nunca ha tenido licencia, debe:

Aprobar el examen de conocimientos para obtener un permiso de aprendizaje.

Practicar la conducción.

Completar un curso obligatorio de preparación.

Aprobar el examen práctico.

Quienes ya cuenten con experiencia previa, solo deben presentar los documentos que sumen seis puntos y pagar la tarifa correspondiente. El costo de la licencia oscila entre US$64,50 y US$107,50, dependiendo de la edad del conductor.

Al detalle: qué es la ley Luz Verde de Nueva York

El DMV indica en su sitio web que la ley Luz Verde es el nombre con el que se conoce de manera común a la Driver’s License Access and Privacy Act.

La iniciativa se aprobó en 2019 y comenzó a entrar en vigor a finales de ese mismo año. No obstante, debido a que este proyecto establece una vía para que los inmigrantes puedan obtener una licencia de manejo, la administración Trump intentó anularla con una demanda, que fue rechazada por una jueza.

Documentos que suman seis puntos para la licencia de conducir en Nueva York (Archivo) DMNV

Asimismo, la ley establece que todos los mayores de 16 años en el estado son elegibles para tramitar una licencia de conducir, sin importar cuál sea su estatus migratorio.

No obstante, los extranjeros deben tener en cuenta que no es una licencia que califique como Real ID. Por lo tanto, la licencia obtenida gracias a la Green Light Law no puede utilizarse en ámbitos federales ni tampoco como identificación, por fuera de su propósito principal de habilitar a un conductor en el estado.