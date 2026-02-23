No son santuario de inmigrantes: lista de condados de Nueva York que colaboran con el ICE en febrero 2026

A pesar de que Nueva York es un estado santuario, algunos condados sí colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La cooperación se da mediante el acuerdo 287(g) de la agencia federal, que permite a autoridades locales realizar tareas englobadas en distintos modelos de participación.

Qué condados de Nueva York colaboran con ICE mediante el acuerdo 287(g)

A diferencia del estado y de la ciudad de Nueva York, que mantienen una postura de protección de migrantes frente al avance federal en materia antiinmigratoria, autoridades de distintos condados del Estado Imperial eligen colaborar.

A pesar de la política estatal de Kathy Hochul, algunos condados de Nueva York colaboran con el ICE mediante acuerdos 287(g) Archivo

De acuerdo con lo que presenta el ICE en su sitio web, estas son las jurisdicciones neoyorquinas que participan del programa 287(g):

Broome

Cattaraugus

Madison

Nassau

Niagara

Otsego

Steuben

Además, las autoridades policiales de las municipalidades de Allegany Village, Camden y Wayland también prestan colaboración.

Según Spectrum News, la mayoría de ellos lo hace a través del modelo Warrant Service Officer del ICE, que otorga poderes migratorios a oficiales locales dentro de las cárceles.

Más allá de esto, algunos de estos condados de Nueva York firmaron programas en los que participan en más de una modalidad a la vez. Esto les permite a las fuerzas de seguridad tener atribuciones adicionales en sus tareas.

El ICE le da distintas atribuciones a policías locales de Nueva York a través del acuerdo 287(g)

Qué es el acuerdo 287(g) del ICE y cuáles son los modelos de cooperación

La agencia presenta las condiciones del programa en el sitio oficial. Allí se explica cuál es el propósito de la iniciativa en general y cuáles son los alcances en cada caso.

El 287(g) permite "delegar a los oficiales del orden estatales y locales la autoridad para realizar funciones específicas de agente de inmigración bajo la dirección y supervisión del ICE", según presenta la propia entidad.

En términos prácticos, los agentes locales de las localidades que participan funcionan como una extensión del ICE en distintas tareas. Además de brindar información, quedan habilitados a realizar ciertas acciones reservadas a oficiales migratorios.

A cambio, la entidad de EE.UU. brinda capacitación y financiamiento al condado o estado que forme parte de la iniciativa.

Kathy Hochul cuestionó los operativos del ICE contra niños migrantes

Estos son los modelos y los condados de Nueva York que participan en cada uno:

Warrant Service Officer : habilita a los agentes locales a “ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel” del condado. De este esquema participan Broome , Madison , Nassau , Niagara , Otsego y Steuben .

: habilita a los agentes locales a “ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel” del condado. De este esquema participan , , , , y . Task Force : aquí los oficiales pueden realizar tareas migratorias también fuera de las cárceles durante su rutina diaria. Este modelo fue firmado por Cattaraugus , Nassau , Niagara y Steuben .

: aquí los oficiales pueden realizar tareas migratorias también fuera de las cárceles durante su rutina diaria. Este modelo fue firmado por , , y . Jail Enforcement

Tribal Task Force

Hochul quiere prohibir que condados de Nueva York colaboren con el ICE

En línea con la política estatal, la gobernadora de Nueva York presentó una medida para impedir la cooperación entre condados y la entidad federal.

Según presentó en un comunicado, la Local Cops, Local Crimes Act tiene el objetivo global de separar las tareas y el alcance de las fuerzas locales y federales.

Entre las medidas que implicaría, prohibiría a las localidades neoyorquinas tener acuerdos 287(g) con el ICE.