Cargamento sospechoso: intentaron cruzar a Nueva York cajas llenas de “chocolate”, pero la CBP descubrió lo que ocultaban

El martes 9 de junio, en el puerto de entrada de Buffalo, Nueva York, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron un camión que transportaba un cargamento sospechoso. Aunque la declaración indicaba que la mercancía era chocolate, al inspeccionar descubrieron que el contenido era ilegal.

La CBP halla drogas durante una inspección en el puerto de entrada de Buffalo

Según detalló la CBP en su web oficial, los agentes abrieron el remolque y encontraron 56 cajas de cartón no declaradas por el conductor y selladas al vacío.

En total, se incautaron mas de 1600 libras de marihuana en Nueva York CBP

Las pruebas de campo posteriores confirmaron que se trataba de marihuana. El peso total de la carga superó las 1600 libras (aproximadamente 725 kilos), lo que, según la CBP, representa una pérdida de cuatro millones de dólares para las organizaciones de tráfico de sustancias.

El valor del decomiso en Nueva York y la labor de los oficiales de la CBP

Sobre el caso, la directora interina del Puerto de Buffalo, Sharon Swiatek, señaló: “Esta importante incautación pone de manifiesto la dedicación y la vigilancia de nuestros agentes”. En total, se estima que el valor de la marihuana en el mercado ilegal era de cuatro millones de dólares.

La funcionaria destacó el sistema con el que cuentan las autoridades para frenar casos como este: “Gracias al uso de tecnología avanzada y a rigurosos protocolos de inspección, nuestro equipo impidió que más de 1600 libras de drogas ilícitas entraran a EE.UU”.

Según explicó la CBP, el “Puente de la Paz” funciona como uno de los cruces con mayor volumen de tránsito terrestre en el noreste de EE.UU. y conecta a la ciudad de Buffalo, en Nueva York, con Fort Erie, en Ontario.

El uso de tecnología por parte de la CBP en la frontera

Para la detección de contrabando en los cargamentos comerciales, los oficiales utilizan herramientas de escaneo, como sistemas de inspección sin contacto e imágenes de rayos X. La CBP aseguró en su comunicado que la combinación de esta tecnología con la experiencia del personal y la recopilación de inteligencia es clave para identificar narcóticos y artículos prohibidos.

Por otro lado, también enfatizó que los métodos de tráfico de marihuana evolucionaron hacia esquemas más complejos. Los grupos de transporte recurren a declaraciones con información falsa y a diversas formas de ocultamiento para evitar la detección.

La CBP se apoya en la tecnología para detectar drogas en la frontera CBP

Ante esta situación, la CBP explicó que tiene un sistema de cumplimiento de capas de seguridad, que integra el trabajo de equipos caninos, el uso de tecnología y la realización de inspecciones de carga para reforzar las fronteras de Estados Unidos.