La CBP inspeccionó una Chrysler Pacifica en Texas y halló un cargamento de drogas valuado en US$600.000

En el Puente Internacional de Hidalgo, Texas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo el decomiso de un cargamento de droga oculto en el interior de una camioneta Chrysler Pacifica. El análisis posterior de los expertos determinó que el valor de las sustancias superaba los 600.000 dólares.

La CBP halló más de 20 kilos de cocaína en un vehículo en Texas

La CBP informó que el procedimiento se llevó a cabo a comienzos de mayo, cuando se detectaron irregularidades en una camioneta Chrysler propiedad de un hombre de 48 años oriundo de México. En un inicio, la unidad canina K-9 alertó sobre la presencia de drogas en el vehículo.

El control de la CBP en el Puente Internacional de Hidalgo llevó a encontrar más de 20 kilos de cocaína CBP

Ante este aviso, el personal ordenó mover el vehículo para una revisión más detallada. Durante este proceso, se aplicó un sistema de inspección de tecnología no intrusiva para el análisis de los distintos compartimentos del vehículo.

Los resultados del examen permitieron localizar 18 paquetes ocultos en la estructura de la camioneta. El contenido de esta carga dio positivo en cocaína en las pruebas de campo posteriores.

El organismo informó que el peso de la carga alcanzaba las 45,23 libras (más de 20 kilogramos) de droga. Además, según los cálculos de los especialistas, el valor de la cocaína en el mercado ilegal de Estados Unidos era de US$604.026.

La CBP incautó la droga y convocó al HSI para investigar

Tras el hallazgo, los oficiales realizaron la incautación de los narcóticos y del vehículo. Agentes del cuerpo de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI, por sus siglas en inglés) se presentaron en el lugar para llevar a cabo la detención del conductor mexicano.

El director del puerto de entrada de Hidalgo de la CBP, Carlos Rodríguez, destacó la labor de los oficiales de la agencia federal durante esta operación y aseguró que es una muestra de las tareas que realizan todos los días.

La CBP incautó las drogas halladas en la camioneta CBP

Asimismo, el funcionario destacó que “la incautación refleja el uso eficaz de la tecnología y la pericia en la inspección”. El directivo enfatizó que este tipo de acciones de cumplimiento de la ley impiden la entrada de sustancias a las comunidades y ayudan a evitar daños y muertes.

La estrategia de la CBP bajo el gobierno de Donald Trump

En el mismo comunicado oficial, la CBP vinculó estos resultados con el enfoque del presidente Donald Trump para el resguardo del territorio norteamericano. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el CBP operan bajo la guía del secretario Markwayne Mullin.

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La web oficial de la agencia indica que las medidas de Trump y su enfoque a nivel migratorio y de control fronterizo dieron como resultado “la frontera con mayor nivel de seguridad en la historia”. Según la CBP, la estrategia del gobierno del mandatario republicano consiste en el bloqueo de personas con antecedentes penales y de cargamentos que van en contra de la ley para asegurar la protección de los ciudadanos estadounidenses.