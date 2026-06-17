Celebración de los Knicks en Nueva York: quiénes necesitan entrada y cómo ver el desfile gratis
El sorteo para acceder a la ceremonia en City Hall ya cerró, pero el desfile con confeti no tiene costo y es abierto al público
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció esta semana que el jueves se realizará un desfile gratuito para celebrar el título de la National Basketball Association (NBA) de los Knicks. Para el evento posterior en City Hall solo podrán entrar quienes tengan entradas, y el plazo para registrarse al sorteo venció este miércoles 17 de junio.
Quiénes podrán entrar a la celebración de los Knicks en City Hall
Los fanáticos de los Knicks podrán celebrar el histórico título del equipo neoyorquino, que no se consagraba desde 1973, durante el desfile del jueves 18 de junio. Posteriormente, según anunció la Oficina del Alcalde, se realizará un evento especial en el City Hall y el gobierno ofrece 600 entradas gratuitas.
La lotería pública cerró este miércoles 17 de junio a las 11 hs locales. Para participar, era necesario ingresar al sitio web e inscribirse. De acuerdo con el comunicado, compartido por la Oficina de Mamdani, los ganadores serían notificados una vez finalizado el sorteo. Se seleccionarán 300 personas, y cada una recibirá dos boletos.
Cómo será la celebración del campeonato de los Knicks en Nueva York
La ceremonia comienza al mediodía en la plaza del Ayuntamiento e incluye discursos, actuaciones musicales y una presentación especial en honor a la temporada victoriosa del equipo. Luego, el alcalde entregará a los jugadores de los New York Knicks las Llaves de la Ciudad en reconocimiento a su histórico logro.
“Los Knicks unieron a neoyorquinos de todos los distritos y de todos los ámbitos de la vida. Por eso, ofrecemos estas entradas gratis y accesibles para que la gente trabajadora tenga la oportunidad de ser parte de este momento histórico y celebrar al equipo que trajo el campeonato a casa”, declaró el alcalde.
Además, es necesario tener en cuenta que estará prohibido ingresar al recinto con los siguientes artículos:
- Bolsos
- Botellas de agua de vidrio o metal. Se permitirán botellas de agua de plástico
- Bates o bastones
- Bicicletas o patinetas
- Sillas
- Heladeras portátiles
- Drones
- Mochilas
- Mascotas
- Cochecitos de bebé
- Paraguas
- Armas
Detalles del desfile previo a la celebración en el City Hall de Nueva York
El evento estará precedido por el desfile con confeti a través del Cañón de los Héroes, que comenzará el jueves a las 10 hs cerca de Bowling Green, en el Bajo Manhattan, y recorrerá Broadway hacia el norte hasta llegar al City Hall.
En este recorrido, jugadores, entrenadores, funcionarios electos e invitados especiales participarán en la procesión. A diferencia de la celebración posterior, el desfile es gratuito y abierto a todo el público, por lo que no se requiere entrada.
No obstante, las autoridades recomendaron en su anuncio oficial llegar temprano para asegurarse un lugar. Para acceder, las personas podrán hacerlo a través de las siguientes calles:
- Washington St. & Morris St. / Battery Place
- Trinity Place & Morris St.
- Trinity Place & Exchange Aly
- Trinity Place & Rector St.
- Trinity Place & Thames St.
- Trinity Place & Cedar St.
- Church St. & Liberty St.
- Church St. & Cortlandt St.
- Church St. & Dey St.
- Church St. & Fulton St.
- Church St. & Barclay St.
- Church St. & Park Pl.
- Church St. & Murray St.
- Church St. & Warren St.
- Church St. & Thomas St.
- New St. & Exchange pl.
- New St. & Wall St.
- Nassau St. & Pine St.
- Nassau St. & Cedar St.
- Nassau St. & Liberty St.
- Nassau St. & Maiden Lane
- Nassau St. & John St.
- Nassau St. & Ann St.
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