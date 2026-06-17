Celebración de los Knicks en Nueva York: quiénes necesitan entrada y cómo ver el desfile gratis

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció esta semana que el jueves se realizará un desfile gratuito para celebrar el título de la National Basketball Association (NBA) de los Knicks. Para el evento posterior en City Hall solo podrán entrar quienes tengan entradas, y el plazo para registrarse al sorteo venció este miércoles 17 de junio.

Quiénes podrán entrar a la celebración de los Knicks en City Hall

Los fanáticos de los Knicks podrán celebrar el histórico título del equipo neoyorquino, que no se consagraba desde 1973, durante el desfile del jueves 18 de junio. Posteriormente, según anunció la Oficina del Alcalde, se realizará un evento especial en el City Hall y el gobierno ofrece 600 entradas gratuitas.

El alcalde organizará un evento oficial en el City Hall de Nueva York que tendrá lugar luego del desfile para celebrar el título de los Knicks @ZohranKMamdani

La lotería pública cerró este miércoles 17 de junio a las 11 hs locales. Para participar, era necesario ingresar al sitio web e inscribirse. De acuerdo con el comunicado, compartido por la Oficina de Mamdani, los ganadores serían notificados una vez finalizado el sorteo. Se seleccionarán 300 personas, y cada una recibirá dos boletos.

Cómo será la celebración del campeonato de los Knicks en Nueva York

La ceremonia comienza al mediodía en la plaza del Ayuntamiento e incluye discursos, actuaciones musicales y una presentación especial en honor a la temporada victoriosa del equipo. Luego, el alcalde entregará a los jugadores de los New York Knicks las Llaves de la Ciudad en reconocimiento a su histórico logro.

En el evento en el City Hall, el alcalde Mamdani entregará las Llaves de la Ciudad a los miembros del equipo de los Knicks @NYCMayor

“Los Knicks unieron a neoyorquinos de todos los distritos y de todos los ámbitos de la vida. Por eso, ofrecemos estas entradas gratis y accesibles para que la gente trabajadora tenga la oportunidad de ser parte de este momento histórico y celebrar al equipo que trajo el campeonato a casa”, declaró el alcalde.

Además, es necesario tener en cuenta que estará prohibido ingresar al recinto con los siguientes artículos:

Bolsos

Botellas de agua de vidrio o metal. Se permitirán botellas de agua de plástico

Bates o bastones

Bicicletas o patinetas

Sillas

Heladeras portátiles

Drones

Mochilas

Mascotas

Cochecitos de bebé

Paraguas

Armas

El histórico título de la NBA de los Knicks

Detalles del desfile previo a la celebración en el City Hall de Nueva York

El evento estará precedido por el desfile con confeti a través del Cañón de los Héroes, que comenzará el jueves a las 10 hs cerca de Bowling Green, en el Bajo Manhattan, y recorrerá Broadway hacia el norte hasta llegar al City Hall.

En este recorrido, jugadores, entrenadores, funcionarios electos e invitados especiales participarán en la procesión. A diferencia de la celebración posterior, el desfile es gratuito y abierto a todo el público, por lo que no se requiere entrada.

No obstante, las autoridades recomendaron en su anuncio oficial llegar temprano para asegurarse un lugar. Para acceder, las personas podrán hacerlo a través de las siguientes calles: