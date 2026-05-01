Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 33 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: áreas de heladas y luego mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
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