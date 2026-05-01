Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 33 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Oeste

: 2 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: áreas de heladas y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.