Mamdani saldará una deuda histórica en Brooklyn: el proyecto de US$95 millones que evitaría inundaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una inversión de 95 millones de dólares destinada a la construcción de un sistema de gestión de lluvias intensas (cloudburst) en el barrio de Homecrest, Brooklyn. Su objetivo es mitigar las inundaciones tras las tormentas intensas.

La obra que Mamdani quiere hacer en Brooklyn para evitar inundaciones

Según el reporte oficial de la oficina del alcalde, la iniciativa responde a la necesidad de proteger a las comunidades que sufren inundaciones recurrentes debido al cambio climático. Además, los datos del proyecto indican que se requiere de esta intervención por las características geográficas y la antigüedad de la red hídrica actual.

Así será el nuevo sistema de drenaje de Brooklyn www.nyc.gov

El proyecto utilizará ingeniería avanzada y soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los estragos de las tormentas de gran intensidad, según las autoridades. Además, las obras incluyen la instalación de tuberías y la creación de áreas de retención que ralentizan la llegada del agua a los drenajes principales.

De acuerdo con el comunicado, esta técnica de gestión de aguas pluviales evita que el flujo supere la capacidad de la red local, lo que previene daños en propiedades residenciales y comerciales. “Estamos construyendo una ciudad que protege a los neoyorquinos en las zonas más afectadas por las inundaciones”, declaró Mamdani.

En Homecrest, el plan incluye:

Instalar pavimento poroso para absorber agua en la ciudad.

Construir tanques en terrenos públicos para retener el agua de lluvia.

Poder manejar un estimado de 30 millones de galones de agua de lluvia cada año.

Soportar tormentas de más de dos pulgadas de lluvia por hora.

Cómo será la ejecución para el nuevo sistema de Brooklyn

El plan se centrará en una zona de alto riesgo de 141 hectáreas (350 acres), donde están sectores de Kings Highway, Coney Island Avenue y las avenidas P, R, S, T, U y V.

El alcalde Mamdani dio detalles del proyecto en Brooklyn www.nyc.gov

Además de su objetivo principal, este proyecto busca proteger la calidad del agua en Coney Island Creek. Al capturar el agua de lluvia antes de que fluya hacia el arroyo, se podrá reducir la contaminación.

Nueva York invertirá US$95 millones en Brooklyn para construir un sistema contra lluvias Jake Offenhartz - AP

La reacción al nuevo proyecto en Nueva York

Líderes locales recibieron la noticia con optimismo. Entre ellos, Theresa Scavo, presidenta de la Junta Comunitaria 15 de Brooklyn, destacó su alivio: “Nos alegra enormemente que se haya puesto en marcha un proyecto de resiliencia ante las inundaciones en el sur de Brooklyn. Tras la devastación causada por el huracán Sandy, nuestra comunidad vive con temor cada vez que se pronostican fuertes lluvias”.

Aunque la aplicación del programa en Homecrest es nueva, forma parte del Programa de Gestión Cloudburst de la ciudad, iniciado en 2023, y que ya avanza en otros barrios como Parkchester, Brownsville, East Harlem y Corona