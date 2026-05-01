Por qué el 16 de mayo es una fecha determinante para Kathy Hochul en Nueva York

El 16 de mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, deberá afrontar un momento crítico en su gestión ante la posibilidad de una huelga en el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés). Ese día podría comenzar una interrupción del servicio a las 00.01 (horario local), en medio de un conflicto contractual que se extiende desde hace casi tres años.

El 16 de mayo es la fecha clave para una huelga en el Ferrocarril de Long Island

Ese día marcará el primer momento en que los sindicatos ferroviarios pueden iniciar legalmente una huelga si no se alcanza un acuerdo. Según la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas (BLET, por sus siglas en inglés), este escenario se activaría tras el agotamiento de instancias de mediación federal.

El conflicto en los ferrocarriles que conectan Long Island y Nueva York se arrastra desde hace casi tres años sin acuerdo entre las partes Tripadvisor

Además, el 16 de mayo coincide con el vencimiento del contrato del sindicato Transport Workers Union Local 100, cuyos miembros operan el metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York.

Las negociaciones estancadas entre sindicatos y la MTA que pueden llevar a la huelga

Las conversaciones entre los sindicatos del LIRR y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) continúan sin avances. Ambas partes acordaron aumentos salariales del 9,5% para los primeros tres años del contrato, según consignó Newsday.

Sin embargo, el desacuerdo central se ubica en el cuarto año. Los sindicatos exigen un incremento adicional del 5%, mientras que la MTA ofrece un 4,5%. Este ajuste por parte de la autoridad de transporte está condicionado a mejoras de productividad y cambios en las reglas laborales que, según los trabajadores, implicarían una reducción salarial efectiva.

Según el medio, los sindicatos sostienen que este aumento es necesario para acompañar el costo de vida y equiparar condiciones con otros trabajadores del sector ferroviario.

Los funcionarios señalaron el miércoles pasado en una conferencia de prensa que la reunión busca evitar una huelga que podría interrumpir los viajes de los usuarios el próximo mes.

El LIRR transporta diariamente a aproximadamente 250.000 pasajeros entre Long Island y la ciudad de Nueva York. Se trata de uno de los ferrocarriles de cercanías más transitados del país norteamericano

Cómo recibir alertas sobre interrupciones de servicio en el Ferrocarril de Long Island

Según la MTA, los usuarios pueden registrarse para recibir notificaciones en tiempo real sobre cambios en el servicio del LIRR. Estas alertas se envían por correo electrónico o SMS e incluyen tanto interrupciones imprevistas como trabajos programados.

Los sindicatos reclaman un 5%, mientras la MTA ofrece un 4,5% condicionado Tripadvisor

La MTA indica que el sistema permite personalizar las notificaciones según el horario de viaje y las líneas utilizadas. Además, los usuarios pueden optar por recibir resúmenes semanales o alertas específicas para fines de semana, según sus necesidades de desplazamiento.

Para acceder al servicio, se detallan los siguientes pasos:

Crear una cuenta en su plataforma.

en su plataforma. Ingresar una dirección de correo electrónico y, de forma opcional, un número de teléfono.

y, de forma opcional, un número de teléfono. Confirmar el registro a través de un correo electrónico.

a través de un correo electrónico. Configurar las alertas según preferencias de rutas y horarios.

El organismo también señala que las preferencias pueden modificarse en cualquier momento desde el centro de configuración. Estas notificaciones se complementan con otras herramientas oficiales, como las apps MTA y TrainTime, que brindan información actualizada sobre el estado del servicio.