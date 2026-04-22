Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 39 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
LA NACION
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