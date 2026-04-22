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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 39 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
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