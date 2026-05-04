Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 40%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
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