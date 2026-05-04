Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 40%

: 40% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.