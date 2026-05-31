Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Norte

: 2 a 6 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.