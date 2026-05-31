Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 1 de junio al 5 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
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