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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
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