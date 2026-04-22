Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 22 de abril las temperaturas rondarán los 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
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