Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 22 de abril las temperaturas rondarán los 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Oeste

: 9 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.