Nueva York despliega cámaras contra el ruido desde hoy: multas entre US$800 y US$2500

La ciudad de Nueva York puso en marcha este 21 de abril un conjunto de medidas para enfrentar el aumento de denuncias por ruido. El sistema 311 registra cada año cientos de miles de reportes vinculados a música a alto volumen, tránsito y trabajos de construcción, lo que ubica a la contaminación sonora como uno de los principales problemas urbanos.

La medida que entra en vigor en Nueva York debido a los ruidos molestos

De acuerdo con la información oficial, desde este martes 21 de abril rige la obligación de realizar monitoreo continuo en obras de gran escala .

. Los proyectos que superen los 18.500 metros cuadrados y estén próximos a zonas residenciales deben instalar equipos que midan el ruido las 24 horas.

Vecindarios como el Distrito 12 del Bronx se han convertido en los puntos más ruidosos de la metrópoli

Estos dispositivos deben cumplir con estándares técnicos que permitan transmitir datos en tiempo real:

Deben contar con un micrófono para exteriores que incluya protección específica contra el viento y la lluvia.

que incluya protección específica contra el viento y la lluvia. Los monitores deben estar montados a una altura de entre ocho y diez pies (aproximadamente de dos a tres metros) sobre el suelo , ya sea en un poste o en una pared.

, ya sea en un poste o en una pared. En caso de que el dispositivo se instale en una pared, debe colocarse a una distancia mínima de 30 centímetros de la superficie más cercana para evitar que el rebote del sonido afecte las mediciones.

de la superficie más cercana para evitar que el rebote del sonido afecte las mediciones. El Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) mantendrá una lista de monitores aprobados en su sitio web. Si un proveedor tiene un dispositivo que cumple con estas especificaciones, pero no está en la lista, puede solicitar una evaluación al correo oficial del departamento.

Los responsables también deberán incluir mapas detallados en sus planes de mitigación que identifiquen los receptores sensibles y la ubicación exacta de los micrófonos. Quedan excluidos de este requisito los proyectos de vivienda asequible y las labores de emergencia debidamente justificadas.

El seguimiento acústico debe ser continuo hasta que la obra pase a una etapa de impacto sonoro mínimo o se limite exclusivamente a renovaciones interiores.

Zonas con más quejas por sonido en Nueva York según datos del sistema 311

De acuerdo con los registros de quejas del sistema 311 de 2024 y 2025 retomados por el New York Post, el Distrito Comunitario 12 del Bronx es el sector con más reportes.

El Bronx : el distrito 12, que incluye Williamsbridge, Baychester, Edenwald y Wakefield, acumuló entre enero y diciembre de 2025 más de 153 mil reclamos . En este sector, la mayoría de las quejas son por ruido residencial, música alta, fiestas y vehículos con estéreos potentes .

: el distrito 12, que incluye Williamsbridge, Baychester, Edenwald y Wakefield, acumuló entre enero y diciembre de 2025 . En este sector, la mayoría de las quejas son por . Manhattan : áreas como Washington Heights e Inwood se ubican como la segunda zona con más quejas ( casi 32.000 en 2024 ), impulsadas principalmente por los sonidos molestos en las calles y aceras . En lugares como Upper West Side, Manhattan Valley y Lincoln Square, la principal fuente de molestias es el ruido de helicópteros , que representa más de la mitad de sus quejas. Por otro lado, Central Harlem ocupa el cuarto lugar en quejas totales.

: áreas como Washington Heights e Inwood se ubican como la segunda zona con más quejas ( ), impulsadas principalmente por los sonidos molestos . En lugares como Upper West Side, Manhattan Valley y Lincoln Square, la principal fuente de molestias es el , que representa más de la mitad de sus quejas. Por otro lado, Central Harlem ocupa el cuarto lugar en quejas totales. Brooklyn : el distrito uno, donde se ubican los vecindarios de Williamsburg y Greenpoint, se mantiene entre los cinco primeros distritos con más quejas. Flatbush también se destacó como uno de los sectores más ruidosos de Brooklyn, con más de 50.000 llamadas registradas recientemente , especialmente por el tráfico y las vibraciones de camiones .

: el distrito uno, donde se ubican los vecindarios de Williamsburg y Greenpoint, se mantiene entre los cinco primeros distritos con más quejas. Flatbush también se destacó como uno de los sectores más ruidosos de Brooklyn, , especialmente por . Queens: el distrito diez, donde se ubican Howard Beach, Ozone Park, South Ozone Park y Richmond Hill, figura entre los que más quejas presentan. Por otro lado, Ridgewood es mencionado específicamente por incidentes recurrentes de música a volúmenes extremos provenientes de locales de eventos como el Lottus Event Center.

311 es la línea en la que los neoyorquinos pueden presentar reclamos (Foto: NYC 311)

¿Qué nuevas tecnologías usa Nueva York para multar a conductores ruidosos?

Entre las iniciativas se destaca la ampliación de cámaras capaces de detectar niveles sonoros elevados y asociarlos a vehículos. A la par, las autoridades incorporaron herramientas para que los residentes colaboren con el relevamiento.

Una aplicación oficial permite medir decibeles y ubicar geográficamente los episodios, con el objetivo de construir un mapa detallado de zonas críticas.

Los dispositivos capturan video y leen las placas de los vehículos cuando el nivel de sonido supera los 85 decibeles Marc A. Hermann / MTA - Marc A. Hermann / MTA

Multas por exceso de sonido en Nueva York: valores y funcionamiento del sistema de cámaras

Según lo retomado por el New York Post, el programa de cámaras de ruido, que puso cinco dispositivos por cada distrito, funciona de la siguiente manera:

Activación : los dispositivos capturan video y leen las placas de los vehículos cuando el nivel de sonido supera los 85 decibeles .

: los dispositivos capturan video y leen las placas de los vehículos . Costo de las multas: las sanciones económicas por violar el código de ruido oscilan entre US$800 y US$2500 para infractores reincidentes.

Actualmente, el análisis de las grabaciones requiere intervención humana, pero existe un plan para incorporar inteligencia artificial. Esta tecnología permitiría identificar matrículas de manera automática y agilizar la emisión de multas.

“Se trata de registrar todas las infracciones de forma sistemática para que los reincidentes rindan cuentas repetidamente”, dijo Erik Bottcher, quien propuso el cambio, en un comunicado. “Cuando ampliemos el programa, la plantilla sería enorme y la IA ahorraría dinero y evitaría ese problema”, aseguró.