Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 16 de junio la temperatura rondará entre 58 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”
- 2
Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado
- 3
Un cóctel “muy complicado” sepultó al turismo y el consumo de la costa durante el feriado largo
- 4
Detuvieron a una “viuda negra” por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem