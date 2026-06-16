Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 16 de junio la temperatura rondará entre 58 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Suroeste

: 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.