Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 50 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noroeste

: 2 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.