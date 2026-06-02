Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 50 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
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