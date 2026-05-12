La ley que protege al ICE podría extenderse a policías locales de Nueva York: qué es la Halo Act y qué cambiaría

Un sindicato del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) habría solicitado una protección similar a la “Halo Act” para los oficiales locales de la Gran Manzana. Esta petición prevé reforzar la seguridad de los agentes locales durante operativos, arrestos y protestas.

Qué se sabe de la petición de la NYPD para proteger a sus agentes en Nueva York

De acuerdo con un informe de Univision, el NYPD busca establecer un perímetro de 25 pies (7.6 metros) alrededor de los oficiales mientras realizan funciones oficiales como operativos o control de protestas.

En caso de aprobarse la solicitud, sería ilegal que una persona, tras recibir una advertencia verbal para que se aleje, permanezca o se acerque a menos de 25 pies del oficial si tiene la intención de:

Obstruir o interferir con el cumplimiento del deber del oficial.

con el cumplimiento del deber del oficial. Amenazar al oficial con daño físico.

con daño físico. Acosar al agente, lo que se define como una conducta intencional que cause una angustia emocional sustancial sin un propósito legítimo.

“Los oficiales merecen protección porque arriesgan su vida. Debe haber respeto entre ambas partes”, señaló Mariam Benabe, una residente migrante de la Gran Manzana.

En qué consiste el Halo Act y cómo podría beneficiar a los agentes locales

La Halo Act es una propuesta diseñada para establecer sanciones penales contra las personas que obstruyan las actividades de los agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes migratorias.

Tennessee aprobó una ley similar de “zona de seguridad” en 2025, que permite a las fuerzas del orden crear una zona de 25 pies alrededor de ciertos lugares ICE

La normativa fue introducida por la senadora Ashley Moody con el congresista Michael Rulli y establece que, en caso de violarse las restricciones, la persona podría enfrentarse a multas, una pena de prisión de hasta cinco años o ambas.

“Como esposa de un agente del orden, exfiscal general y ahora senadora de Estados Unidos, siempre he apoyado y defendido a las personas abnegadas que protegen y sirven a nuestra nación. Me horrorizan las noticias sobre personas que acosan y atacan a agentes federales mientras intentan cumplir con su deber, y esto debe terminar”, dijo Moody en un comunicado de prensa.

Una ley estatal similar entró en vigor en Florida el 1° de enero de 2025. Las sanciones incluyen:

Hasta 60 días de cárcel .

. Una multa de hasta US$500 .

. La posible incautación de dispositivos de grabación si se consideran evidencia en el momento del arresto

Qué estados aprobaron leyes similares a la Halo Act

Tennessee aprobó una ley similar de “zona de seguridad” en 2025, que permite a las fuerzas del orden crear una zona de 25 pies alrededor de ciertos lugares, incluso si no existe riesgo para la seguridad. Esta zona puede establecerse en un control de tráfico, la escena de un crimen o cualquier otra “amenaza continua e inmediata para la seguridad pública”, según consignó The Carolina Journal.

En 2023, Indiana aprobó una ley que tipificaba como delito menor el hecho de acercarse a sabiendas a menos de 7,6 metros de un agente del orden público tras recibir una orden de detenerse. Tras ser impugnada, se aprobó una versión revisada que exige una “creencia razonable” de interferencia.