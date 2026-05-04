Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Suroeste

: 12 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.