Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Noroeste

: 6 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.