Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Oeste

: 6 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.