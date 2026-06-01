Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 49 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Noroeste

: 1 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.