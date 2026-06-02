Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 50 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 0 a 7 mph, Noroeste

: 0 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.