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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 46 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 57%
  • Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
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