Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 46 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: probables chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
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