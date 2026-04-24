Kathy Hochul recuperó US$237 millones para consumidores en Nueva York: cómo reclamar el dinero si fuiste afectado

La gobernadora Kathy Hochul anunció que en 2025 distintas agencias del estado de Nueva York recuperaron más de 237,7 millones de dólares para neoyorquinos afectados por disputas con servicios financieros, problemas con empresas de servicios públicos, conflictos en compras y entregas, y casos de robo salarial. A su vez, las autoridades gubernamentales recordaron cuáles son los canales a los que se deben dirigir los reclamos según el tipo de situación de la que resulten afectados.

Cómo Nueva York devolvió US$134 millones a consumidores a través del DFS

El Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) devolvió US$134 millones a consumidores y proveedores de atención médica que habían presentado reclamos formales. En 2025, el organismo resolvió un récord de 51.000 quejas de residentes de Nueva York, explicó el comunicado del gobierno estatal.

Los programas de protección al consumidor asistieron a miles de hogares y aplicaron sanciones a telemarketing Freepik

El personal del DFS trabajó con los consumidores para resolver disputas, investigar rechazos de reclamos y responsabilizar a instituciones financieras.

Hochul sostuvo que “Nueva York tomó medidas decisivas para proteger a los consumidores y mantener la asequibilidad en el centro”. Por su parte, la superintendenta interina del DFS, Kaitlin Asrow, afirmó que el ente regulador busca “asegurar restitución cuando un consumidor resulta perjudicado”. Además, sostuvo que, bajo el liderazgo de Hochul, el área continuará con el desarrollo de “un sistema financiero más equitativo y asequible”.

Asimismo, la División de Protección al Consumidor asistió a más de 27.000 hogares mediante su Programa de Asistencia al Consumidor y devolvió casi US$2,7 millones. Sus investigaciones sobre el registro “Do Not Call” derivaron en acuerdos con 18 empresas de telemarketing y en más de US$1,8 millones en multas. Las cinco categorías principales de quejas fueron:

Políticas y prácticas comerciales

Automóviles y vehículos recreativo

Mercadería y productos

Servicios profesionales

Pedidos y entregas

Reclamos contra empresas de servicios públicos en Nueva York: cómo recuperar dinero

La Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés) ayudó a más de 75.000 neoyorquinos con quejas en 2025 y recuperó casi US$66 millones para consumidores. A su vez, la Oficina de Servicios al Consumidor del Departamento de Servicio Público (DPS, por sus siglas en inglés) devolvió US$22,8 millones a clientes que reclamaron contra empresas de servicios públicos. Esa cifra representó un aumento del 75% frente a 2024.

El organismo también informó US$28,9 millones en sanciones financieras contra cinco compañías por incumplir estándares de atención al cliente de 2024. Además, obtuvo US$14,3 millones de accionistas de empresas de servicios públicos en procesos por violaciones a la Ley de Servicio Público, órdenes o regulaciones.

Las devoluciones por conflictos con empresas de servicios crecieron 75% respecto al año previo Freepik

Robo salarial en Nueva York: cómo reclamar salarios no pagados

En la misma línea, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (Nysdol, por sus siglas en inglés) recuperó más de US$35 millones en salarios perdidos y cobró US$2,2 millones en sanciones por casos de robo salarial en 2025. Los fondos provinieron de más de 5000 empleadores y marcaron el monto anual más alto desde 2015.

La ley firmada en 2023 convirtió el robo salarial en un delito penal

En 2023, Hochul firmó la Ley de Responsabilidad por Robo Salarial, que convirtió esa práctica en una forma de hurto y permitió sanciones penales más fuertes contra empleadores. A su vez, el presupuesto estatal 2025-2026 amplió la autoridad del organismo para emitir órdenes y embargar activos financieros para garantizar pagos pendientes por robo salarial.

Cómo reclamar dinero en Nueva York ante el DFS, DPS y Departamento de Trabajo

Los neoyorquinos que necesiten asistencia por disputas con bancos, compañías de seguros u otros proveedores de servicios financieros pueden presentar una queja a través del sitio web del DFS (dfs.ny.gov/complaint) o llamar al (800) 342-3736.

Quienes sospechen que fueron víctimas de robo salarial pueden comunicarse con la línea directa del Departamento de Trabajo al 833-910-4378 o ingresar al Wage Theft Hub del organismo para iniciar el proceso correspondiente.

Para recibir asistencia en conflictos de consumo, los residentes pueden acceder al sitio dos.ny.gov/consumer-protection o llamar al (800) 697-1220, donde la División de Protección al Consumidor ofrece servicios de mediación, educación y defensa frente a prácticas comerciales injustas.