LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 12%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cadillac evalúa despedir a Bottas de la Fórmula 1: el finlandés ya tendría un reemplazante para 2027
    1

    Cadillac evalúa despedir a Valtteri Bottas de la Fórmula 1 y ya tendría un reemplazante para 2027

  2. Un hombre violó la perimetral, persiguió a su ex y se colgó de su auto a los gritos
    2

    Un hombre violó la perimetral, persiguió a su ex y se colgó de su auto a los gritos

  3. Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana
    3

    Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana

  4. Granja Tres Arroyos cerró una histórica planta avícola por conflictos gremiales
    4

    Granja Tres Arroyos cerró una histórica planta avícola por conflictos gremiales