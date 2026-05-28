Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
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