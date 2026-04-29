Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 44 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sureste

: 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.