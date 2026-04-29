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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 44 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 72%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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