Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 37 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: probables chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 51%.
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