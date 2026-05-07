Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 37 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noroeste

: 5 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 51%.