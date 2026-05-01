Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Noroeste

: 6 a 13 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.