Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: leve probabilidad de chubascos de lluvia
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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