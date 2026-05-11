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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo Andre Carrotflower

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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