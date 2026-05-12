Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Noroeste

: 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.