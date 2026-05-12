Hochul perdonó a personas en Nueva York: cómo se aplica un indulto para migrantes con antecedentes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, otorgó el perdón a 19 personas condenadas por distintos delitos en las últimas décadas. Aunque el indulto puede aliviar consecuencias derivadas de una condena, las normas de Estados Unidos sobre migrantes establecen límites precisos sobre lo que esta acción puede modificar y lo que continúa vigente ante las autoridades federales.

El paquete de indultos firmado por Hochul en Nueva York

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora, Hochul concedió el perdón a 19 individuos que, según el gobierno estatal, demostraron arrepentimiento, rehabilitación y un compromiso sostenido con sus comunidades tras cumplir sus condenas.

Hochul firmó el perdón para 19 personas en Nueva York Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

La administración estatal explicó que muchas de las personas beneficiadas llevaban más de 20 años sin reincidir en delitos y que enfrentan obstáculos por sus antecedentes penales, pese al tiempo transcurrido desde las condenas originales. Según el comunicado, la decisión busca reducir esas cargas y facilitar nuevas oportunidades personales y laborales.

El gobierno de Nueva York también señaló que, desde que Hochul asumió el cargo, ya fueron concedidas 139 medidas de clemencia, entre ellas 119 perdones y 20 conmutaciones de pena.

Qué significa un indulto para un migrante con antecedentes

La guía oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que una persona que recibe “un perdón ejecutivo pleno e incondicional” antes del inicio del período legal requerido para demostrar “buen carácter moral” puede acreditar rehabilitación si demuestra que reformó su conducta.

Ese concepto de “buen carácter moral” es central en los procesos de naturalización. En líneas generales, el Uscis exige que la persona mantenga una conducta considerada adecuada durante un período determinado antes de solicitar la ciudadanía. En la mayoría de los casos, ese lapso es de cinco años previos a la presentación de la solicitud.

Según el Uscis, un perdón pleno antes del periodo legal de naturalización es fundamental para que un inmigrante pueda acreditar su rehabilitación Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, la entidad aclara que el análisis no se limita exclusivamente a ese período. Los oficiales migratorios pueden revisar conductas anteriores si consideran que son relevantes para evaluar el carácter actual del solicitante.

La guía migratoria detalla que las autoridades federales deben considerar “la totalidad de las circunstancias” al analizar si una persona logró rehabilitarse tras una condena. Entre los elementos que el Uscis puede evaluar aparecen:

Vínculos familiares y antecedentes personales.

Historial laboral.

Nivel educativo.

Cumplimiento de obligaciones financieras e impuestos.

Participación comunitaria.

Ausencia de nuevos delitos.

Cumplimiento de libertad condicional.

Tiempo de residencia en EE.UU.

Un indulto no elimina automáticamente antecedentes en casos migratorios, según el Uscis

Aunque un perdón estatal puede favorecer a ciertos inmigrantes, por fuera de los beneficios en el trámite de ciudadanía, no todas las condenas desaparecen para efectos migratorios. La agencia federal sostiene que un registro penal eliminado o sellado no necesariamente borra la condena original ante las leyes de inmigración.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Incluso cuando un tribunal estatal elimina formalmente una condena bajo programas de rehabilitación, las autoridades migratorias pueden considerarla válida. La normativa federal también establece que algunos programas previos al juicio no cuentan como condena migratoria si no existió una admisión formal de culpabilidad ni una sanción impuesta por el juez.

Otro aspecto relevante es que el Uscis diferencia entre condenas anuladas por errores constitucionales o defectos procesales y aquellas eliminadas únicamente para evitar consecuencias migratorias. En el primer escenario, la condena puede dejar de influir en casos migratorios; en el segundo, no necesariamente ocurre lo mismo.

Quiénes fueron las personas beneficiadas en Nueva York por el indulto de Hochul

La lista difundida por la oficina de Hochul incluye personas condenadas por delitos cometidos entre 1971 y 2015. Entre los casos aparecen cargos por robo, posesión de armas, falsificación, narcóticos, incendio intencional, homicidio negligente y venta de sustancias controladas.

Algunos de los beneficiados son:

Mikal Abdul-Mateen , condenado en 1971 por intento de robo en tercer grado.

, condenado en 1971 por intento de robo en tercer grado. Joseph Percoco , condenado en 1985 por hurto mayor en segundo grado.

, condenado en 1985 por hurto mayor en segundo grado. Daniel Wagoner , condenado en 1995 por homicidio por negligencia criminal.

, condenado en 1995 por homicidio por negligencia criminal. Amanda Mullen , condenada en 2010 por falsificación e identidad robada.

, condenada en 2010 por falsificación e identidad robada. Adrian Peña, condenado en 2015 por robo en tercer grado.

El comunicado oficial remarcó que todas las personas alcanzadas por el perdón ya cumplieron sus condenas hace muchos años y mantienen una vida alejada del delito.