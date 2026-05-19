Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 72 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Suroeste

: 6 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.