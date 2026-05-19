Memorial Day 2026 en Nueva York: Kathy Hochul confirmó actividades gratuitas para el fin de semana XXL

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció una serie de eventos en el Parque Estatal Jones Beach para conmemorar el 250.º aniversario de la Revolución estadounidense durante el fin de semana del Memorial Day (Día de los Caídos). El encuentro contará con una actuación musical en vivo y una exhibición sincronizada de hasta 1000 drones iluminados.

Los eventos en Nueva York para el fin de semana XXL por el Memorial Day

La gobernadora confirmó el cronograma durante una conferencia de prensa. Allí, anunció una serie de actividades relacionadas con la historia y el entretenimiento para el 23 y 24 de mayo. El Día de los Caídos será el lunes 25 de mayo.

“Este emocionante evento de dos días en el Parque Estatal Jones Beach será un inicio increíble para la temporada de verano en Long Island“, dijo la gobernadora Hochul.

Y agregó: “El 250.º aniversario de la Revolución estadounidense es una oportunidad inigualable para conmemorar la historia de Nueva York y promover al estado como un destino de primer nivel para los visitantes”.

Para el evento, se prevén cuatro actividades para todas las familias neoyorquinas, según consignó el sitio web de la gobernación de Nueva York:

Aldea de Recreación Histórica: habrá recreadores que representarán la vida en 1776 , incluido el 5.° Regimiento de Nueva York, el 1.° Regimiento de Rhode Island y una unidad afroamericana. El horario de la dinámica será de 12 a 18 hs.

habrá recreadores que , incluido el 5.° Regimiento de Nueva York, el 1.° Regimiento de Rhode Island y una unidad afroamericana. Representaciones Teatrales: se presentará una obra sobre los cuatro neoyorquinos firmantes de la Declaración de Independencia y una lectura de dicho documento a cargo de un actor que encarnará a Thomas Jefferson.

se presentará de la Declaración de Independencia y una lectura de dicho documento a cargo de un actor que Personajes Históricos: se prevén apariciones a caballo de recreadores que representan a George Washington y otros líderes como Alexander Hamilton y Benjamin Franklin.

se prevén apariciones a caballo de recreadores que representan a y otros líderes como Exhibición de drones: el domingo, al cierre del programa, una formación sincronizada de hasta 1000 drones iluminados realizará una exhibición aérea sobre el parque.

De igual modo, habrá una muestra de la cultura Shinnecock sobre tradiciones indígenas y demostraciones de cocina colonial en un hogar a cielo abierto para el 24 de mayo.

La gobernadora también confirmó que el estacionamiento será gratuito en Jones Beach durante todo el fin de semana.

Qué otras actividades recreativas habrá para el fin de semana XXL

Además de los eventos especiales, el Parque Estatal Jones Beach ofrecerá una amplia gama de actividades recreativas. Por un lado, se podrá practicar natación en la piscina del West Bathhouse, surf, windsurf y stand-up paddleboarding.

El Parque Estatal Jones Beach va a contar con dinámicas al aire libre Parks New York

Por otro lado, los visitantes también tendrán la oportunidad de realizar caminatas y el Jones Beach Energy & Nature Center ofrecerá exhibiciones interactivas sobre el medioambiente marino y el consumo energético.

“Este emocionante evento representa una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia y rendir homenaje a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, al tiempo que disfrutamos del inicio de la temporada de verano”, señaló Kathy Moser, Comisionada Interina de los Parques Estatales de Nueva York, quien estuvo en la conferencia de prensa con Hochul.

Qué se conmemora en el Memorial Day o Día de los Caídos

El Memorial Day o el Día de los Caídos se conmemora el último lunes de mayo para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas.

Al principio, la fecha solo homenajeaba a quienes murieron en la Guerra Civil estadounidense. Pero después de la Primera Guerra Mundial esto cambió, y desde entonces, el Memorial Day se recuerda a todo el personal militar de EE.UU. que ha fallecido sirviendo a su país en combate.