Ya es oficial: cómo se aplicará la regla que prohíbe arrestos de migrantes en ciertos tribunales de Nueva York

Un juez federal ordenó este lunes limitar los arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro y alrededor de tres tribunales migratorios de Manhattan, Nueva York, con el objetivo de garantizar que los extranjeros puedan asistir a sus audiencias y presentar solicitudes de asilo sin temor a ser detenidos.

Qué límites tendrá el ICE en los tribunales migratorios de Manhattan

De acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press, la orden escrita de 15 páginas firmada por el juez de distrito P. Kevin Castel restablece las directrices de control fijadas en abril de 2021 para limitar los arrestos migratorios dentro de determinados edificios judiciales.

Juez prohíbe arrestos migrantes en las cortes de Nueva York

La medida alcanza a los complejos de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, tres sedes donde se desarrollan procedimientos migratorios en Manhattan.

Bajo estas reglas, los agentes federales tienen prohibido detener a solicitantes de asilo o extranjeros que asistan a audiencias de deportación dentro o en los alrededores de estos edificios.

La orden solo contempla dos excepciones para ejecutar detenciones dentro de estos perímetros:

Cuando existan circunstancias de fuerza mayor o emergencias imprevistas.

Cuando la persona represente una amenaza grave y directa para la seguridad pública.

Castel explicó en su decisión que, si bien existe “un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes de inmigración”, también hay un interés sustancial en garantizar que las personas puedan presentarse ante la justicia migratoria “sin temor a ser arrestadas”.

El magistrado también aclaró que las autoridades federales conservan la facultad de realizar arrestos en ubicaciones alejadas de los tribunales de inmigración.

El error del DOJ que influyó en el fallo sobre arrestos del ICE

El fallo también implicó un cambio de posición del gobierno federal durante el proceso judicial. Según AP, fiscales del gobierno presentaron una disculpa formal ante el tribunal en marzo luego de reconocer una declaración errónea sobre la aplicación de directrices emitidas en 2025.

La administración atribuyó el error a una interpretación equivocada de abogados de la agencia, quienes inicialmente sostuvieron que esas restricciones no alcanzaban a las cortes de inmigración.

Ante esa rectificación, Castel sostuvo que era necesario “corregir un error claro y evitar una injusticia manifiesta”, al considerar probable que la eliminación posterior de esas protecciones fuera declarada arbitraria.

Las autoridades federales conservan la facultad de realizar arrestos en ubicaciones alejadas de los tribunales de inmigración Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Foto de Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La resolución fue emitida en respuesta a una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (Nyclu, por sus siglas en inglés), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Make the Road NY y otras organizaciones.

Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, calificó la decisión como “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procedimientos en el tribunal de inmigración”.

Cómo afecta la orden judicial a quienes asisten a cortes migratorias en Nueva York

Las organizaciones que impulsaron la demanda argumentaron que los arrestos dentro de sedes migratorias afectaban el funcionamiento del sistema judicial al generar temor entre quienes debían presentarse ante la corte.

Según sostuvieron, la presencia constante de agentes del ICE provocaba que muchas personas faltaran a audiencias obligatorias por miedo a ser detenidas y posteriormente deportadas.

Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, afirmó en un comunicado que la medida representa un alivio para quienes debían comparecer ante la justicia migratoria.

Los arrestos dentro de sedes migratorias afectaban el funcionamiento del sistema judicial al generar temor (Foto de Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ante el continuo señalamiento de nuestros jóvenes miembros por parte de esta administración, esta decisión nos trae esperanza”, señaló.

La resolución solo tiene efecto sobre los tres edificios federales de Manhattan alcanzados por la orden judicial, por lo que no modifica la política migratoria nacional.

Tras conocerse el fallo, ni el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitieron comentarios oficiales sobre el caso.