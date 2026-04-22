Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 48 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Sureste

: 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.