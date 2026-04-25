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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 45 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 14 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
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