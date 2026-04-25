Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de abril

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 45 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Este

: 10 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.