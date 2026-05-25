Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos probables.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos probables.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Norte

: 6 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: chubascos probables

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.