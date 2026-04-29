Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 50 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 44%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 44%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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