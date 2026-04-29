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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 50 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 44%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 44%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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