Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
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