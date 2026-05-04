Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Oeste

: 6 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.