Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 10 a 21 mph, Sur

: 10 a 21 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 38%

: 38% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.