Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 38%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 21 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 38%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
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