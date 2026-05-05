Hochul convoca a bomberos del 11-S en Nueva York: cómo acceder a beneficios de salud y compensación

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, convocó a bomberos voluntarios a una jornada gratuita en Long Island para facilitar su acceso a programas de salud y fondos de compensación estatales y federales. El evento busca asegurar beneficios para quienes asistieron a las tareas de rescate y recuperación tras el ataque a la Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Quiénes pueden recibir los beneficios de Hochul para bomberos

La reunión informativa será este miércoles 6 de mayo a las 18.30 hs (ET) en 309 Union Boulevard, en Long Island (Nueva York). Según un comunicado, se orientará a los asistentes sobre los trámites necesarios para obtener ayuda médica y financiera por enfermedades derivadas de su servicio.

En esta foto del 11 de septiembre de 2001, los bomberos trabajan bajo los parteluces destruidos Mark Lennihan - AP

Los beneficios están dirigidos a quienes fueron enviados por su departamento a realizar tareas de rescate en los atentados y sufrieron heridas o enfermedades como consecuencia. “Los bomberos voluntarios que arriesgan sus vidas para servir a los demás se encuentran entre los miembros más inspiradores de nuestras comunidades”, declaró Hochul.

Agregó: “Estamos profundamente agradecidos por su servicio y comprometidos a garantizar que se satisfagan sus necesidades, en caso de que requieran tratamiento o asistencia para recuperarse de lesiones y enfermedades”.

Los programas de ayuda estarán disponibles para los socorristas que brindaron su servicio en el Bajo Manhattan (al sur de la calle Houston) o en algunas zonas de Brooklyn tras el 11-S.

Qué beneficios ofrece la ayuda federal para bomberos afectados del 11 de septiembre

Los afectados pueden tener derecho a prestaciones estatales por accidente laboral en la Gran Manzana. A nivel federal, también podrían aplicar al Fondo de Compensación para Víctimas del 11-S y el Programa de Salud del World Trade Center.

Estas iniciativas ofrecen:

Programa de Salud del World Trade Center : brinda seguimiento clínico y tratamientos sin costo para los socorristas y trabajadores afectados. Las enfermedades cubiertas incluyen afecciones de salud física y mental como asma, sinusitis, reflujo gastroesofágico, cáncer, depresión o trastorno de estrés postraumático.

: brinda seguimiento clínico y tratamientos sin costo para los socorristas y trabajadores afectados. Las enfermedades cubiertas incluyen afecciones de salud física y mental como asma, sinusitis, reflujo gastroesofágico, cáncer, depresión o trastorno de estrés postraumático. Fondo de Compensación para Víctimas del 11-S: provee alivio económico a los hombres y mujeres que sufrieron lesiones o discapacidades. No es necesario estar enfermo en la actualidad para registrarse.

El trágico momento en que un segundo avión impacta contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 Captura de video/YouTube/Kevin Westley

De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial del gobierno neoyorquino, no se necesita contar con un abogado representante para inscribirse a cualquiera de los programas mencionados.

Cómo solicitar el beneficio para bomberos del 11 de septiembre de forma remota

Quienes no puedan asistir al evento cuentan con portales web oficiales para gestionar sus expedientes de forma remota. Estas plataformas detallan los pasos para el registro de participación y la solicitud de beneficios médicos permanentes.

La página oficial del estado de Nueva York dispone de una sección específica de programas de asistencia para supervivientes y socorristas. Asimismo, el sitio de la Junta de Compensación Laboral ofrece guías descargables sobre los derechos legales de los bomberos del estado.

El juego de Kathy Hochul con palabras relacionadas a Nueva York y la política

Las autoridades aclararon que es importante registrar los servicios prestados ante la Junta de Compensación Laboral del estado. De esta manera, todos los socorristas podrán ser elegibles para futuras prestaciones.