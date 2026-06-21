Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 22 de junio al 26 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 67 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 14 mph, Este

: 3 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 77%

: 77% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.