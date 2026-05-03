Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Oeste

: 6 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.