Cómo es y dónde queda la casa de Kristi Hemric: su “entrada viral” se volvió un atractivo turístico en Nueva York

Una influencer conocida como Kristi Hemric se ha hecho viral en las redes sociales por la forma en la que decora la entrada de su hogar en Nueva York. El espacio es adornado de acuerdo con la moda de temporada y generalmente usa flores artificiales y otros artículos con los que crea diseños construidos en su imaginación.

Cómo es y dónde queda la casa de Kristi Hemric en Nueva York

El hogar de la creadora de contenido se encuentra en Upper East Side, específicamente en la calle 78. Se trata de una casa de cinco pisos en la que vive junto a su esposo y sus cuatro hijos, según The New York Post.

La casa de Kristi Hemric se ha convertido en un atractivo turístico de Nueva York

La idea de embellecer la entrada de su hogar surgió después de que Kristi Hemric denunció que fue agregado un “andamio feo” que arruinaba la vista de su cuadra. Por lo que antes del Día de las Madres decidió agregar pétalos artificiales al marco de su puerta.

La imagen no solo fue aprobada por sus vecinos, sino también por sus seguidores en las redes sociales, lo que la llevó a continuar con la decoración del exterior de su propiedad ubicada entre la Segunda y Tercera Avenida.

Cada temporada, Hemric elige una decoración diferente, en la primavera utilizó tulipanes, peonías, listones de color rosa, y otros colores de cambio de estación. Mientras que en la temporada de Pascua agregó bustos de conejo y zanahorias hechas con crochet.

Kristi Hemric decoró la entrada de su hogar con flores artificiales (FB/Kristi Hemric)

La casa de Kristi Hemric es nuevo atractivo turístico en Nueva York

La famosa creadora de contenido con más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram, comparte constantemente fotografías de la decoración de su entrada, lo que ha llamado la atención de locales y turistas.

Según lo que declaró a The New York Post, a ella y a su esposo les gusta ver a los visitantes que llegan a su entrada, y también ha presenciado desde la ventana cómo se comprometen parejas o se toman fotos de graduación, y retratos de mascotas.

La casa de Hemric se ha convertido en un punto de referencia local y sus decoraciones que cambian constantemente son cada vez más complejas, según People.

Entrada de Kristi Hemric en Upper East Side, Nueva York (Instagram/@khemric)

El éxito de su entrada fue tal que la creadora de contenido creó un perfil exclusivo, llamado Stoop And The City, que hace referencia a la serie Sex And The City (HBO), para subir videos y fotos de las actualizaciones de sus adornos.

La casa de piedra rojiza en la que vive la mujer de 36 años de edad y su familia había sido cubierta por andamios debido a la construcción de un edificio a lado, por lo que decidió adornar con flores para “que la gente tuviera algo bonito que ver”.

La pareja también reveló que cambia la decoración una vez al mes, excepto en la temporada de invierno. Hemric se muestra entusiasmada y constantemente tiene ideas para embellecer su hogar.

Perros se toman fotografías frente a la casa de Kristi Hemric (Instagram/@khemric)

Quién es Kristi Hemric, la influencer de la “entrada viral”

La creadora de contenido de estilo de vida también es una amante de la moda que nació el 11 de marzo de 1989 en Estados Unidos, según Famous Birthdays.

En sus redes sociales también se dedica a compartir consejos y blogs de viajes, lo que la llevó a acumular 509 mil seguidores en Instagram, quienes reaccionan a sus publicaciones sobre su rutina diaria como habitante de Nueva York.

Kristi Hemric también es amante de la moda y creadora de contenido de viajes (Facebook/Kristi Hemric)

Actualmente, las decoraciones de la entrada de su hogar y las combinaciones en sus atuendos son lo más destacado de sus perfiles, y obtiene miles de reacciones y comentarios de sus fans.

La neoyorquina, quien cuenta con la Licenciatura en Comunicación Corporativa en la Universidad de Elon, también ha compartido su experiencia en viajes a diferentes partes del mundo, como India, Nepal y Turquía.