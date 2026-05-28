Buenas noticias en Nueva York: la ciudad avanza en su plan de otorgar más viviendas asequibles en 2026

En un evento celebrado el martes 26 de mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un nuevo plan para construir y preservar viviendas asequibles durante la próxima década. El proyecto abarca desde la creación de nuevos hogares hasta la protección de inquilinos, con una inversión de 22.000 millones de dólares en el sector durante los próximos cinco años.

El anuncio de Mamdani sobre el plan para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

En un contexto de crisis habitacional, en el que la ciudad se enfrenta a la tasa de desocupación de alquileres más baja en más de 50 años, la Oficina de Prensa del alcalde dio a conocer la nueva estrategia. A través de esta medida, se construirán 200.000 nuevas viviendas asequibles y se preservarán otras 200.000 durante la próxima década.

El plan de Mamdani para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

El proyecto está respaldado por una inversión de US$22.000 millones en vivienda en los próximos cinco años. La inyección de fondos se complementa con una agenda de uso del suelo para impulsar la construcción en los cinco distritos y con nuevas herramientas de financiación para edificar y preservar viviendas “de forma más rápida y eficiente”.

“Este plan aborda la crisis de la vivienda con la urgencia que exige. Establecemos los objetivos de construcción y preservación de viviendas más ambiciosos de la historia moderna de la ciudad”, declaró Mamdani en el comunicado.

El documento compartido por la oficina del alcalde señala también que se implementará un enfoque diseñado para reducir los costos de operación con el fin de mantener los edificios:

Programa de seguros de la ciudad: Inversión de US$100 millones para crear un proveedor de seguros respaldado por la ciudad que reduzca las primas para viviendas asequibles.

Inversión de para crear un proveedor de seguros respaldado por la ciudad que reduzca las primas para viviendas asequibles. Modernización de reparaciones de fachadas: agilizar los procesos de inspección (mediante el uso de drones en algunos casos) para reducir costos sin comprometer la seguridad.

agilizar los procesos de inspección (mediante el uso de drones en algunos casos) para reducir costos sin comprometer la seguridad. Apoyo a la vivienda social: impulso de disposiciones legales como la Ley de Viviendas SAFER y la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA) para permitir que organizaciones sin fines de lucro adquieran edificios en riesgo.

Cómo afectará el nuevo plan de Mamdani a los inquilinos de Nueva York

En sus declaraciones, Mamdani aseguró que la medida también apunta a proteger a los inquilinos de la Gran Manzana. La propuesta señala que, para lograr este fin, se tomarán las siguientes acciones:

Iniciativa “Fix the City”: se impulsará un programa de cumplimiento dirigido específicamente a los peores propietarios de la ciudad para obligar a realizar reparaciones o transferir la propiedad a compradores responsables.

se impulsará un programa de cumplimiento dirigido específicamente a los peores propietarios de la ciudad para obligar a realizar reparaciones o transferir la propiedad a compradores responsables. Apoyo a uniones de inquilinos: se permitirá a los arrendatarios organizados programar algunas inspecciones del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) y coordinar jornadas de revisión exhaustivas en edificios.

se permitirá a los arrendatarios organizados programar algunas inspecciones del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) y coordinar jornadas de revisión exhaustivas en edificios. Mejoras en el sistema 311: se implementará un sistema de mensajes de texto para que los inquilinos puedan programar y seguir las inspecciones de manera más eficiente.

El plan que anunció Zohran Mamdani en Nueva York busca construir 200 mil viviendas asequibles AP / Freepik

La administración Mamdani también aseguró que duplicará el tamaño del programa Puertas Abiertas para ampliar las oportunidades de acceso a viviendas. Asimismo, lanzará una nueva iniciativa, denominada “Nuestro Hogar”, para crear cooperativas para los neoyorquinos de clase trabajadora.

Plan de viviendas asequibles en Nueva York: foco en el Bronx

La estrategia integral del alcalde identifica al Bronx como el distrito con mayores necesidades de estabilidad y calidad de vivienda.

El plan de viviendas asequibles anunciado por Mamdani tiene un enfoque particular en el Bronx, distrito de Nueva York Archivo

Con el objetivo de mejorar las condiciones en el distrito, en otoño de 2026 se llevará a cabo un proceso de planificación intensivo para coordinar acciones gubernamentales en los vecindarios de mayor necesidad, abordando disparidades de salud y equidad para residentes de bajos ingresos.

“El plan es un paso positivo para garantizar que nuestros residentes cuenten con las herramientas necesarias para vivir cómodamente en nuestra ciudad, a medida que el costo de vida aumenta para muchos en nuestras comunidades”, manifestó al respecto la presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson.