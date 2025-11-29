Cuánto dinero se necesita realmente para mudarse a Nueva York hoy: guía de alquiler, comida y costo de vida

Vivir en Nueva York es el sueño de muchos migrantes que viajan a Estados Unidos con la intención de encontrar oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Pero hay ciertos factores a tener en cuenta, como la posibilidad de encontrar trabajo y los gastos en alquiler, comida y transporte, entre otros.

Guía para migrantes: cuánto cuesta vivir en Nueva York en 2025

La ciudad de Nueva York alberga una gran población migrante, que oscila los tres millones en la actualidad. A la hora de mudarse al territorio, los extranjeros valoran aspectos clave como el precio de la vivienda y otros servicios básicos que forman parte de la rutina.

En un video publicado recientemente por youtuber dominicano Alfy Tavarez, Henry Urrunaga, migrante de origen peruano que vive hace seis años en la Gran Manzana, reveló los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de instalarse en Nueva York.

El influencer destacó que la forma más accesible con respecto a la vivienda es rentar una habitación. “Para alquilar un departamento completo te piden la historia crediticia y es muy difícil si no la tienes, porque para ellos eres un riesgo y no saben si vas a poder pagar”, afirmó.

Urrunaga indicó que el precio de alquiler de un cuarto en Nueva York oscila entre los 1200 y 1500 dólares, un valor que puede variar si cuenta con muebles o no y por la zona en la que se ubique.

Vivir en Nueva York es el sueño de muchos migrantes, con una población que ronda los tres millones

En ese aspecto, advirtió que existen diversos métodos de fraude en ese ámbito. “Si les ofrecen un departamento a US$1200, tengan cuidado porque va a ser una estafa. Hay muchas en internet porque la gente quiere cosas baratas, rápidas y fáciles”, dijo.

Cuánto dinero se necesita para mudarse a Nueva York como migrante

El migrante peruano resaltó que la ciudad ofrece muchas posibilidades de encontrar trabajo, con un tiempo estimado de una semana a un mes, en función de ciertos factores. Uno de los más importantes es el dominio del inglés. “Si no lo tienes, te limita”, aseveró.

En ese sentido, indicó que el sector del servicio al cliente cuenta con un gran movimiento debido al auge del turismo.

Pero, dado que pueden surgir inconvenientes o complicaciones en el camino, aconsejó llevar un ahorro de alrededor de US$8000 para estar seguro económicamente durante alrededor de tres meses.

La ciudad de Nueva York ofrece diversas oportunidades laborales debido a la concentración del turismo, según el residente

Cuál es el gasto mensual de alimentación y transporte en Nueva York

Urrunaga se instaló en la Gran Manzana hace más de seis años, cuando su esposa encontró un trabajo en la ciudad. Denominó su experiencia como “un accidente bonito”, dado que nunca soñó con mudarse a Nueva York.

Uno de los productos que más extraña de Perú es la fruta. “Tenía la costumbre de comer mucha, pero aquí ya no compro porque es carísima y no siempre es buena”, enfatizó.