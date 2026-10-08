De Brooklyn a Manhattan: el plan que arranca el 1° de enero en Nueva York y busca acelerar nuevas viviendas asequibles

Una nueva herramienta de planificación urbana comenzará a aplicarse en Nueva York desde el 1° de enero de 2027 y pondrá el foco en 12 distritos comunitarios que, según los datos de la ciudad, registraron los niveles más bajos de construcción de viviendas asequibles durante los últimos cinco años. La medida busca reducir los tiempos de aprobación de determinados proyectos y modificar la distribución geográfica de la nueva oferta habitacional.

Nueva York activa el Fast Track en 12 distritos con baja construcción

La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció el 1° de octubre cuáles serán los 12 distritos comunitarios donde comenzará a funcionar el Affordable Housing Fast Track, un mecanismo aprobado por los votantes de Nueva York para facilitar el desarrollo de viviendas asequibles en las zonas que menos las produjeron.

El programa especial se aplicará en 12 distritos comunitarios seleccionados por haber registrado los niveles más bajos de construcción de viviendas asequibles en los últimos cinco años Gobierno de la Ciudad de Nueva York

El anuncio fue realizado junto con la directora del Department of City Planning (DCP), Sideya Sherman. La medida comenzará formalmente el 1° de enero de 2027 y estará dirigida a determinados proyectos de rezonificación que incorporen viviendas asequibles.

La principal modificación consiste en aplicar un proceso de revisión pública de 90 días, en lugar del procedimiento tradicional de uso del suelo, conocido como Uniform Land Use Review Procedure (Ulurp).

De acuerdo con la administración, esto permitiría reducir aproximadamente cuatro meses del proceso habitual.

Los 12 distritos seleccionados son:

Brooklyn CD 10: Bay Ridge y Dyker Heights.

Bay Ridge y Dyker Heights. Brooklyn CD 12: Borough Park y Kensington.

Borough Park y Kensington. Brooklyn CD 18: Canarsie y Flatlands.

Canarsie y Flatlands. Manhattan CD 7: Upper West Side.

Upper West Side. Manhattan CD 8: Upper East Side y Roosevelt Island.

Upper East Side y Roosevelt Island. Queens CD 4: Corona y Elmhurst.

Corona y Elmhurst. Queens CD 5: Ridgewood, Maspeth y Middle Village.

Ridgewood, Maspeth y Middle Village. Queens CD 10: South Ozone Park y Howard Beach.

South Ozone Park y Howard Beach. Queens CD 11: Auburndale, Bayside y Douglaston.

Auburndale, Bayside y Douglaston. Queens CD 13: Queens Village, Bellerose y Rosedale.

Queens Village, Bellerose y Rosedale. Staten Island CD 2: Mid-Island.

Mid-Island. Staten Island CD 3: South Shore.

El comunicado de la alcaldía señala que estos 12 distritos representan aproximadamente una quinta parte de los 59 distritos comunitarios de Nueva York, pero durante los últimos cinco años aportaron apenas 724 de las 63.870 nuevas viviendas asequibles construidas en toda la ciudad. Eso equivale al 1,1% del total.

Mamdani apunta a acelerar las viviendas asequibles donde menos se construyó

La selección de los distritos responde a una metodología diseñada para medir la producción de viviendas asequibles en relación con el parque habitacional existente en cada distrito comunitario.

La administración de Mamdani adoptó esa metodología en abril y prevé actualizar la lista cada cinco años, y tomará como referencia los nuevos datos de producción de vivienda asequible. La próxima revisión está prevista para octubre de 2031.

Qué cambia desde el 1° de enero de 2027 en Nueva York

La revisión acelerada mantiene la participación de las juntas comunitarias y del presidente del distrito correspondiente, además de conservar las posibilidades de intervención pública.

Tampoco modifica los requisitos de evaluación ambiental ni las protecciones vinculadas con edificios o áreas consideradas patrimonio histórico.

El cambio central está relacionado con los tiempos de revisión de las propuestas de rezonificación elegibles que generen viviendas asequibles. El proceso será de 90 días y, según la información difundida por la ciudad, permitirá reducir cerca de cuatro meses frente al procedimiento convencional.

Viviendas asequibles: el plan de Mamdani apunta a 400 mil hogares en una década

El Affordable Housing Fast Track forma parte de un programa de vivienda más amplio de la administración de Mamdani, denominado Block by Block.

La estrategia establece como objetivo crear 200 mil nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200 mil durante los próximos diez años.

La principal modificación administrativa consiste en implementar un proceso de revisión pública acelerado de 90 días en lugar del tradicional procedimiento Ulurp Gobierno de la Ciudad de Nueva York

Para respaldar ese objetivo, el plan contempla una inversión de US$22.000 millones en capital destinado a vivienda asequible durante cinco años.

La administración también anticipó que durante los próximos meses estudiará acciones de uso del suelo impulsadas por la ciudad en los 12 distritos seleccionados para generar nuevos proyectos de vivienda asequible.