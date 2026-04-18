Freno al ICE en Nueva York: agentes sin máscaras y con acceso limitado, la nueva ley que impulsa Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un plan integral diseñado para ampliar las protecciones legales de los residentes, sin importar su estatus migratorio. Este paquete de leyes que deberá ser aprobado en Albany responde a la creciente preocupación oficial por las tácticas de las fuerzas federales de inmigración, como el ICE.

La ley que impulsa Hochul contra el ICE

Con estas medidas, el estado busca salvaguardar los derechos básicos de la población y exigir transparencia a los agentes federales durante sus intervenciones en territorio neoyorquino.

“Nueva York se enorgullece de ser el lugar al que acuden los inmigrantes para construir una vida mejor, y no toleraremos acciones insensatas que se interpongan en el camino de esa promesa”, dijo Hochul en un comunicado oficial.

Hochul pretende que los agentes del ICE no puedan usar máscaras en la mayoría de los casos Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Hochul remarcó que su prioridad es la seguridad de los ciudadanos frente a lo que definió como un abuso de poder por parte del ICE bajo el pretexto de garantizar el orden público.

En el ámbito educativo, la medida blinda a las escuelas al impedir que agentes migratorios ingresen a áreas no públicas sin una orden judicial específica.

El Departamento de Educación del Estado diseñará una política modelo para que los centros educativos protejan a sus estudiantes. Además, se codifica el derecho de todos los alumnos a recibir educación pública gratuita, independientemente de su origen nacional.

Contra el uso de máscaras de los agentes del ICE

Una de las reformas más llamativas prohíbe a los agentes estatales, locales y federales el uso de cubiertas faciales mientras interactúan con el público.

La normativa, que excluye equipo táctico o mascarillas médicas, busca terminar con el anonimato de los oficiales durante los operativos. La violación deliberada de este estatuto implicará una sanción por delito menor.

Agentes federales de la CBP patrullan los pasillos de la corte de inmigración en Nueva York (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin cooperación policial con el ICE para delitos menores

En cuanto a la cooperación policial, la propuesta veda la coordinación entre fuerzas locales y autoridades migratorias para infracciones menores, tales como cruzar la calle fuera del paso peatonal.

Además, la iniciativa limita la facultad de la policía para recopilar o compartir información sobre el estatus migratorio, salvo que una orden judicial lo exija.

Bajo este marco, se prohíbe a los gobiernos locales celebrar los acuerdos conocidos como 287(g), que facilitan el uso de recursos municipales en labores de aplicación de leyes de inmigración civil.

Mecanismos para denunciar y bloquear el acceso a los agentes del ICE

La propuesta fortalece la capacidad legal de los ciudadanos al permitir demandas contra funcionarios federales por violaciones a sus derechos constitucionales, una acción con restricciones actuales.

El plan también veta el uso de fondos públicos para la construcción o gestión de centros de detención de migrantes.

La administración de Hochul busca, mediante estos cambios, que los gobiernos locales se concentren exclusivamente en los delitos de carácter local, en lugar de involucrarse en funciones federales de

Según el texto, la normativa extiende su poder a lugares sensibles privados, como hospitales, guarderías y templos, al facultar a sus dueños para restringir el acceso a agentes sin orden judicial.