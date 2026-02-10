Alerta DMV de Nueva York: la infracción de “11 puntos” que suspende tu licencia de inmediato en febrero 2026
Las autoridades pueden retirar la licencia de los infractores por cuatro faltas distintas; este mes también entró en vigor el nuevo sistema de puntos en el Estado Imperial
En febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York tiene definidos los motivos de suspensión de licencias. Los funcionarios pueden retirar el permiso por un tiempo determinado a quienes cometan ciertas infracciones. Además, este mes también entró en vigor el nuevo sistema de puntos que eleva las sanciones.
Cuatro motivos por los que el DMV puede suspender licencias en Nueva York en febrero de 2026
La suspensión por tiempo determinado de una licencia de conducir comprende el retiro del permiso a un conductor por un período específico. Si la persona recibe una orden de este tipo por una infracción, se le indicará el tiempo de la duración, que puede variar.
En su sitio web oficial, el DMV señala que las siguientes son razones comunes para suspensiones por tiempo determinado:
- No contar con seguro de responsabilidad civil del automóvil. Si el conductor fue inhabilitado por un lapso de seguro, puede presentar una prueba en línea. Si el vehículo no está asegurado y el registro sigue siendo válido, debe entregar su registro y placas al DMV. Si se le requiere que pague la tarifa de terminación de la suspensión, puede pagar en línea. El DMV ofrece más información sobre los lapsos de seguro.
- Haber sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Haber recibido demasiadas multas de tráfico en un determinado período de tiempo.
- No seguir las reglas para los conductores junior.
La persona afectada por la medida no podrá conducir legalmente hasta que termine el período de la suspensión, abone la multa correspondiente y cuente de nuevo con su licencia.
DMV de Nueva York: cuándo aplica una suspensión indefinida de la licencia
Otra sanción que afecta a los conductores que cometan faltas en Nueva York corresponde a las suspensiones indefinidas. En este caso, el representante del DMV le indicará al infractor lo que debe hacer a continuación para eliminarla. Los motivos comunes por los que una persona recibe esta sanción son:
- Fue inhabilitado por no responder a una multa de tránsito emitida en la ciudad de Nueva York. Si la multa se emitió en cualquier otra parte del estado, debe comunicarse directamente con el tribunal local.
- No pagó una Evaluación de Responsabilidad del Conductor.
- No presentó un informe de accidente automovilístico.
- No pagó la manutención infantil. Para eliminar una suspensión por falta de pago de la manutención infantil, debe comunicarse con la agencia local de cumplimiento de la manutención infantil o con la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés).
- Tiene deudas tributarias impagas del estado de Nueva York.
- No tenía seguro de responsabilidad civil para su automóvil.
Nuevo sistema de puntos del DMV en Nueva York: sanciones más duras desde febrero
Con el objetivo de identificar y sancionar a conductores peligrosos, el DMV endureció su sistema de puntos con normas que entraron en vigor en febrero. A partir de este cambio, quedarán suspendidos los permisos de quienes reúnan diez puntos en 24 meses.
Además del cambio en este apartado, desde enero comenzaron a aplicarse sanciones más estrictas. Las licencias pueden ser revocadas tras cuatro condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas, cuando anteriormente el límite era cinco.
El documento oficial de la nueva regulación señala que algunas de las modificaciones en el sistema de puntos que ya se aplican en Nueva York son:
- Cualquier incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas; operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora (64 km/h), suma 11 puntos.
- La primera infracción en condenas relacionadas con el alcohol aumenta de cinco puntos a ocho; la segunda sube de ocho a 11, y la tercera incrementa de 11 a 14.
- Adelantar o pasar un autobús escolar detenido suma ocho puntos; antes eran cinco.
- Violaciones que involucran facilitar la operación sin registro, no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar añaden ahora cinco puntos.
- Obstruir el tráfico y realizar giros en “U” ilegales son infracciones de dos puntos.
- No ceder el paso a los vehículos de emergencia supone una penalización de tres puntos.
