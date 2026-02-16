DMV en Nueva York: ya entraron en vigor los cambios en los puntos de la licencia de conducir por algunas infracciones

El sistema de sanciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) incorporó desde el 16 de febrero de 2026 modificaciones en la asignación de puntos por faltas de tránsito. Las nuevas disposiciones elevan el valor de varias infracciones y amplían el período de revisión del historial, lo que puede acelerar la suspensión del permiso de conducir en Nueva York.

Nuevo esquema en Nueva York: las infracciones ahora suman más puntos en la licencia

De acuerdo con el comunicado oficial de la agencia, varias conductas vinculadas a la seguridad vial recibieron incrementos en su valoración dentro del sistema. Algunas de ellas pasaron de no tener puntaje a alcanzar niveles altos de penalización.

A partir de este lunes 16 de febrero de 2026, entraron en vigor cambios significativos en el sistema de puntos por infracciones de tránsito del DMV de Nueva York CBP - CBP

“Estas regulaciones actualizadas no afectarán a quienes respetan las normas de tránsito, pero sí tendrán un gran impacto en los conductores peligrosos y reincidentes, cuyas malas decisiones siempre ponen en riesgo a otros conductores, pasajeros y peatones”, dijo Mark J.F. Schroeder, comisionado del DMV de Nueva York y presidente del Comité de Seguridad Vial del gobernador.

Las actualizaciones en el sistema de puntos incluyen incrementos como:

Condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas : antes no otorgaba puntaje, ahora agregan 11 puntos de forma automática.

: antes no otorgaba puntaje, ahora agregan de forma automática. Operación sin licencia : aunque antes no otorgaba puntos por infracción, con la nueva reforma, la operación agravada de un vehículo sin licencia válida también recibe el valor de 11 , lo que puede derivar en medidas inmediatas.

: aunque antes no otorgaba puntos por infracción, con la nueva reforma, la operación agravada de un vehículo sin licencia válida también recibe el , lo que puede derivar en medidas inmediatas. Adelantar/rebasar un autobús escolar detenido : aumentó de cinco a ocho puntos .

: aumentó de cinco a . Exceso de velocidad en zona de construcción : pasa a tener una penalidad fija de ocho puntos .

: pasa a tener una penalidad fija de . Conducir un vehículo con exceso de altura que impacte contra un puente: pasa de cero a ocho puntos.

Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales : pasa de tres a cinco puntos .

: pasa de tres a . Falta del debido cuidado : la falta de atención o cuidado al conducir, que antes añadía dos puntos, también sube a cinco .

: la falta de atención o cuidado al conducir, que antes añadía dos puntos, también sube a . Facilitación de la operación agravada sin licencia : facilitar que otra persona conduzca sin licencia agravada se incorpora igualmente con cinco puntos .

: facilitar que otra persona conduzca sin licencia agravada se incorpora igualmente con . Concursos y carreras de velocidad: participar en competencias o carreras en la vía pública; otra conducta previamente sin puntaje, pasa a sumar cinco puntos.

En contraste, algunas faltas mantienen su valor anterior. El uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos mientras se conduce continúa penalizado con un valor de cinco.

Este sistema está diseñado para identificar y tomar medidas contra los conductores de alto riesgo Freepick

Ampliación del período de evaluación del historial de infracción en Nueva York

Además de los cambios en cada infracción, el DMV modificó el tiempo que se toma en cuenta para calcular el total de puntos. Antes de las nuevas reformas, el organismo revisaba las violaciones ocurridas en los últimos 18 meses.

Desde este lunes 16 de febrero de 2026, ese período se amplía a 24 meses. Esto significa que las infracciones permanecerán activas durante más tiempo para determinar posibles sanciones.

“Nuestra labor es garantizar que las vías de Nueva York sean seguras para todos, y si alguien decide ser imprudente e inseguro, no merece estar al volante, punto”, señaló Schroeder.

Si un conductor acumula 11 puntos dentro del periodo de evaluación, su licencia puede ser suspendida Nicoleta Ionescu - Shutterstock

Cómo funciona el sistema de puntos del DMV

Según se detalla en el sitio web oficial, el mecanismo de puntos se aplica a partir de condenas por infracciones de tránsito. Cada falta tiene un valor determinado que se suma al historial del conductor.

Estos valores se registran según la fecha en que ocurrió la infracción y no la fecha de la sentencia. Esto puede influir en el cálculo del período evaluado.

Si el total acumulado supera el límite establecido dentro del período correspondiente, el DMV puede iniciar procedimientos administrativos que incluyen suspensión o revocación del permiso.

<b>Tipo de Infracción</b> <b>Puntos (o Actualizados)</b> <b>Estado Anterior</b> Cualquier condena o incidente relacionado con alcohol o drogas 11 Nueva infracción Operación agravada sin licencia (AUO) 11 Nueva infracción Vehículo con exceso de altura / Choque contra puente 8 Nueva infracción Rebasar/Pasar un autobús escolar detenido 8 Antes 5 puntos Exceso de velocidad en zona de construcción 8 Antes según velocidad Facilitar la operación agravada sin licencia 5 Nueva infracción Concursos de velocidad y carreras 5 Nueva infracción Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales 5 Antes 3 puntos No ejercer el debido cuidado (Due Care) 5 Antes 2 puntos

¿Con cuántos puntos se pierde la licencia de conducir en Nueva York?

Con los cambios recientes, el período de revisión se amplió a 24 meses. Bajo este nuevo esquema, se indica que el límite para la suspensión se reducirá a diez puntos, por lo que aquellas faltas graves que ahora otorgan 11 derivan en una suspensión inmediata tras una condena.

Estas incluyen:

Cualquier condena o incidente relacionado con alcohol o drogas .

. Superar el límite de velocidad por más de 40 millas por hora (64 kilómetros por hora) .

. Operación agravada de un vehículo sin una licencia válida.

Un conductor puede participar en el Programa de Reducción de Puntos y Seguro (PIRP), el cual permite reducir hasta cuatro puntos a efectos de evitar una suspensión, aunque los puntos permanecen en el historial. Sin embargo, es importante notar que estos no se eliminan físicamente del historial de conducción, solo dejan de contar para el umbral de inhabilitación.

Diferencias entre suspensión y revocación de la licencia:

Suspensión : implica la retirada temporal del derecho a conducir . Puede tener una duración fija o mantenerse hasta que el conductor cumpla determinadas condiciones, como pagar multas pendientes .

: implica la . Puede tener una duración fija o mantenerse hasta que el conductor cumpla determinadas condiciones, como . Revocación: es una medida más severa. En ese caso, el permiso queda anulado y el conductor debe iniciar un proceso completo para obtener una nueva autorización.

Además de alcanzar un umbral excesivo de puntos en el historial de manejo, la revocación de una licencia puede derivarse de múltiples condenas por infracción de tránsito seria, un historial de alto riesgo, cualquier condena relacionada con el alcohol o las drogas, negativa a la prueba química, entre otros.